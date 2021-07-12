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Рада может собраться на внеочередную сессию 23 августа: что рассмотрят

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 12:46
Рада может собраться на внеочередную сессию 23 августа: что рассмотрят Фото: глава Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может собраться на внеочередную сессию 23 августа. Народные депутаты могут принять постановление, связанное с Крымской платформой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Разумкова.

"Точно будет торжественное заседание в День независимости. И планируется внеочередная сессия Верховной рады на 23 августа во время проведения Крымской платформы. Я думаю, что она будет поддержана народными депутатами. Именно народные депутаты будут ее инициировать для того, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанное с Крымской платформой", - рассказал глава парламента.

Ранее первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук анонсировал, что парламент может в августе собраться на внеочередную сессию.

Как писало РБК-Украина, ВР на этой неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Нардепы рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионные штрафы за контрабанду и об электронных админуслугах.

Ранее спикер Разумков не исключал проведение заседаний ВР и после закрытия сессии.

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