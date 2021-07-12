Рада може зібратися на позачергову сесію 23 серпня: що розглянуть

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може зібратися на позачергову сесію 23 серпня. Народні депутати можуть ухвалити постанову, пов'язану з Кримською платформою.

"Точно буде урочисте засідання на День незалежності. І планується позачергова сесія Верховної ради на 23 серпня під час проведення Кримської платформи. Я думаю, що вона буде підтримана народними депутатами. Саме народні депутати будуть її ініціювати для того, щоб прийняти відповідну резолюцію, постанову, пов'язану з Кримською платформою", - розповів глава парламенту.

Раніше перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук анонсував, що парламент може у серпні зібратися на позачергову сесію.

Як писало РБК-Україна, ВР на цьому тижні збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Нардепи розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

Раніше спікер Разумков не виключав проведення засідань ВР і після закриття сесії.