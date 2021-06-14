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Рада может собираться на внеочередные заседания: что будут рассматривать нардепы

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 11:40
Рада может собираться на внеочередные заседания: что будут рассматривать нардепы Фото: первый замглавы Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада может собираться на внеочередные заседания. В частности, нардепы могут рассмотреть вопрос нацбезопасности.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета.

"Учитывая большое количество вопросов, которые будут рассматриваться в этот период, возможно будут и некоторые внеочередные заседания. Поэтому я тоже просил бы комитеты подготовиться к ним. В особенности что касается вопроса национальной безопасности - законопроекты №№5557-5558, так называемый законопроект о деолигархизации №5599, а также ряд экологических вопросов", - отметил Стефанчук.

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков не исключил внеочередные заседания парламента уже после закрытия этой сессии. Народные депутаты будут работать в сессионном зале до середины июля, а затем уходят на каникулы до сентября.

Как писало РБК-Украина, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада может принять закон президента об олигархах за основу до конца этой сессии.

Кроме того, в парламенте анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

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Новости Украины Политика Верховная Рада внеочередное заседание Руслан Стефанчук
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