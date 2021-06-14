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Рада може збиратися на позачергові засідання: що розглядатимуть нардепи

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 11:40
Рада може збиратися на позачергові засідання: що розглядатимуть нардепи Фото: перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна рада може збиратися на позачергові засідання. Зокрема, нардепи можуть розглянути питання нацбезпеки.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради.

"Враховуючи велику кількість питань, які будуть розглядатися у цей період, можливо будуть і деякі позачергові засідання. Тому я теж просив би комітети підготуватися до них. Особливо що стосується питання національної безпеки - законопроекти №№5557-5558, так званий законопроект про деолігархізацію №5599, а також низку екологічних питань", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков не виключив позачергові засідання парламенту уже після закриття цієї сесії. Народні депутати працюватимуть у сесійній залі до середини липня, а потім йдуть на канікули до вересня.

Як писало РБК-Україна, раніше глава партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко заявив, що Рада може ухвалити закон президента про олігархів за основу до кінця цієї сесії.

Крім того, у парламенті анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.

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