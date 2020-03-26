Рада соберется на внеочередное заседание после согласования секвестра госбюджета

Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание после того, как будет согласован секвестр государственного бюджета. Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

"Мы можем и без законопроектов Кабинета министров проголосовать, но потом придется снова через несколько дней собираться", - уточнил собеседник.

При этом, рабочая группа Рады вернула Министерству финансов проект секвестра на доработку. Среди прочего, депутаты недовольны существенным урезанием расходов на культуру и образование.

Источник издания в правительстве отметил, что Кабмин отменил запланированное на 18:00 заседание. При этом, согласно постановлению Рады о работе во время карантина, спикер должен не менее чем за два дня до внеочередного заседания сообщить об этом депутатам.

Таким образом собраться в субботу Верховная рада уже не может.

Однако источник в "Слуге народа" отметил, что в данном случае может быть сделано исключение.

Напомним, перед внеочередным заседанием Рады планируется провести заседание согласительного совета, на котором будет окончательно утверждена повестка дня.

Кроме того, премьер Украины Денис Шмыгаль на совещании с главами фракций представил предложения по секвестру госбюджета из-за пандемии коронавируса.