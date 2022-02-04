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Рада соберется на внеочередное заседание: определена дата

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 13:17
Рада соберется на внеочередное заседание: определена дата Фото: Рада соберется на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание понедельник, 14 февраля. Повестка дня еще в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата Юлии Гришиной Telegram-канале.

"В понедельник, 14 февраля, Верховная рада соберется на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе", - сообщила она.

По ее словам, в тот же день пройдет заседание фракции "Слуга народа" перед сессионной неделей.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал внеочередное заседание Верховной рады. Он хочет заслушать руководителей правоохранительных органов по делам против народных депутатов.

После этого фракция политической партии "Слуга Народа" начала сбор подписей о созыве внеочередного заседания парламента.

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