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Раду хотят собрать на внеочередное заседание из-за уголовных дел против нардепов

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Киев, Среда 02 февраля 2022 10:19
Раду хотят собрать на внеочередное заседание из-за уголовных дел против нардепов Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (facebook)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует внеочередное заседание Верховной рады. Хочет заслушать руководителей правоохранительных органов по делам против народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление политика.

По его словам, в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Александра Трухина, Сергея Кузьминых, Олега Воронько, Артема Дмитрука, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и устаревших расследований в отношении Александра Юрченко и Ярослава Дубневича.

"Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной рады, на котором мы должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ДБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом", - заявил Арахамия.

Напомним, Трухина исключили из партии "Слуга народа" после публикации скандального видео.

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Виктор Медведчук Петр Порошенко Слуга народа Давид Арахамия Верховная рада
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