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Рада соберется на внеочередное заседание: названа официальная дата

Автор: Анастасия Рокитна

В следующий понедельник состоится внеочередная сессия Верховной рады. Заседание начнется в 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook- страницу пресс-секретаря спикера Рады Дмитрия Разумкова Ольги Туний.

"Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа в 16:00, в связи с требованием 156-ти народных депутатов", - сообщила пресс-секретарь главы ВР.

На заседании рассмотрят:

  • проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).

Отметим, что 23 августа состоится саммит Крымской платформы.

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