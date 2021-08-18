Рада збереться на позачергове засідання: названа офіційна дата

Наступного понеділка відбудеться позачергова сесія Верховної ради. Засідання почнеться о 16:00.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку прес-секретаря спікера Ради Дмитра Разумкова Ольги Туній.
"Голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 23 серпня о 16:00, у зв’язку з вимогою 156-ти народних депутатів", - повідомила прес-секретар голови ВР.
На засіданні розглянуть:
Зазначимо, що 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи.