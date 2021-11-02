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Рада соберется на пленарное и внеочередное заседание: что рассмотрят

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 08:35
Рада соберется на пленарное и внеочередное заседание: что рассмотрят Фото: 2 ноября Рада соберется на пленарное и внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. После чего, в 16:00 парламентарии проведут внеочередное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Пленарное заседание

В первом чтении народные депутаты продолжат рассматривать поправки в госбюджет-2022.

Кроме того, на пленарном заседании предусматривается устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах, а именно:

  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц (№2203);
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1);
  • о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (№ 5599).

Внеочередное заседание

Сегодня, в 16:00 также состоится внеочередное заседание, которое инициировал президент Владимир Зеленский.

Во время него, в частности, рассмотрят законопроект об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства и усиление ответственности за подделку COVID-документов.

Кроме того, на внеочередном заседании планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в:

  • Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции;
  • Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий;
  • к статье 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
  • ЗУ "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" по приведению в соответствие с некоторыми законодательными актами;
  • ЗУ "О политических партиях в Украине" относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности политических партий.

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