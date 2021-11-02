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Рада збереться на пленарне та позачергове засідання: що розглянуть

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 08:35
Рада збереться на пленарне та позачергове засідання: що розглянуть Фото: 2 листопада Рада збереться на пленарне та позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 листопада о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Після чого, о 16:00 парламентарі проведуть позачергове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Пленарне засідання

У першому читанні народні депутати продовжать розглядати поправки до держбюджету-2022.

Крім того, на пленарному засіданні передбачається усунення неточностей чи неузгодженостей в ухвалених законах, а саме:

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (№ 2203);
  • про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1);
  • про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№ 5599).

Позачергове засідання

Сьогодні, о 16:00 також відбудеться позачергове засідання, яке ініціював президент Володимир Зеленський.

Під час нього, зокрема, розглянуть законопроєкт про спрощене отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства і законопроєкт про посилення відповідальності за підробку COVID-документів.

Крім того, на позачерговому засіданні планується розглянути законопроекти про внесення змін до:

  • Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції;
  • Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів;
  • до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання;
  • ЗУ "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами;
  • ЗУ "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій.

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