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Рада соберется минимум на одно внеочередное заседание на этой неделе

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент соберется минимум на одно внеочередное заседание на этой неделе. Заседание может состояться уже завтра в 16:00.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР.

"На этой неделе у нас планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание, а может и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы", - заявил глава парламента.

По его словам, это внеочередное заседание будет касаться трех вещей.

"Этот вопросы кадровые. Два министра написали заявление по собственному желанию. Это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины в отношении господина Степанова... Если будут собраны необходимые подписи, будет созвано внеочередное заседание в 16:00" , - заявил спикер Рады.

Он также обратился к нардепам о необходимости заслушать позицию этих министров.

"Чтобы они отчитались, что было сделано, что не успели сделать", - сказал глава парламента.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. Соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило 14 мая в парламент.

В отставку также подали министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко. Что стало причиной такого решения министров и кто их может заменить - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков