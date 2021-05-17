Рада соберется минимум на одно внеочередное заседание на этой неделе

"На этой неделе у нас планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание, а может и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы", - заявил глава парламента.

По его словам, это внеочередное заседание будет касаться трех вещей.

"Этот вопросы кадровые. Два министра написали заявление по собственному желанию. Это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины в отношении господина Степанова... Если будут собраны необходимые подписи, будет созвано внеочередное заседание в 16:00" , - заявил спикер Рады.

Он также обратился к нардепам о необходимости заслушать позицию этих министров.

"Чтобы они отчитались, что было сделано, что не успели сделать", - сказал глава парламента.