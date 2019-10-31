Рада сняла неприкосновенность с Дубневича

Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича, передает корреспондент РБК-Украина.

Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа.

Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за").

Фото: голосование по Дубневичу

"Я поддержал ходатайство НАБУ и САП о внесении трех вопросов: о снятии неприкосновенности, задержании, и аресте Дубневича", - заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в Раде.

Генпрокурор в ВР заявил, что собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом восьмого созыва и, будучи главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и его потребности при проведении государственных закупок.

По словам Рябошапки, Дубневич причастен к схеме хищений более 93 млн гривен в "Укрзализныце".

РБК-Украина писало, что вчера регламентный комитет направил представление на Дубневича на рассмотрение Рады.

Ранее сообщалось, что ГПУ готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныця".

Добавим, 17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности Дубневича по делу о завладении более 93 млн грн "Укрзализныци".