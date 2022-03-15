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Рада знизила податки на бізнес та скасувала акциз на пальне

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 16:02
Рада знизила податки на бізнес та скасувала акциз на пальне Фото: Рада знизила податки на бізнес та скасувала акциз на пальне (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон щодо підтримки громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану. Документ підтримали 340 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Документ №7137д передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною.

Закон також передбачає:

  • - особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;
  • - зменшення ПДВ з 20% до 7% та звільнення від акцизу з пального;
  • - звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит;
  • - обмеження місячної винагороди держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати;
  • - звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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