Рада знизила податки на бізнес та скасувала акциз на пальне
Верховна рада ухвалила закон щодо підтримки громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану. Документ підтримали 340 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Документ №7137д передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.
Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною.
Закон також передбачає:
- - особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;
- - зменшення ПДВ з 20% до 7% та звільнення від акцизу з пального;
- - звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит;
- - обмеження місячної винагороди держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати;
- - звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.
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