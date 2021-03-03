Рада сможет назначить новые выборы мэра Харькова. Получили необходимые документы

Верховная рада Украины получила все необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра Харькова. Документы передал Харьковский городской совет.
Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
Теперь в течение 90 дней парламент должен определить дату и назначить внеочередные выборы мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса.
"Харьковская власть все-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. У Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение", - заявили Качура.
Вопрос о назначении выборов мэра Харькова планируют вынести на заседание комитета по государственной власти и местному самоуправлению.
Напомним, для назначения новых выборов мэра Харькова парламенту не хватало ходатайства секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.
Добавим, в Офисе президента заявляли, что выборы мэра Харькова состоятся осенью этого года.