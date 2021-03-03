Рада зможе призначити нові вибори мера Харкова. Отримали необхідні документи

Верховна рада України отримала всі необхідні документи для призначення позачергових виборів мера Харкова. Документи передала Харківська міська рада.
Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.
Тепер протягом 90 днів парламент повинен визначити дату та призначити позачергові вибори мера Харкова після смерті Геннадія Кернеса.
"Харківська влада все-таки надала необхідні документи для призначення позачергових виборів мера міста. У Ради тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення", - заявили Качура.
Питання про призначення виборів мера Харкова планують винести на засідання комітету державної влади та місцевого самоврядування.
Нагадаємо, для призначення нових виборів мера Харкова парламенту не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.
Додамо, в Офісі президента заявляли, що вибори мера Харкова відбудуться восени цього року.