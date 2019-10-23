Рада наступного тижня розгляне подання на Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

Верховна Рада буде голосувати за зняття недоторканності з Дубневича

Верховна Рада на наступному пленарному тижні буде голосувати за подання ГПУ про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт нардепа Ярослава Дубневича. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше подання на Дубневича надійшло комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної ради.

"Здається, наступного тижня ми повинні виносити в зал подання на скасування недоторканності Дубневича ... Тобто навіть якщо депутат недоторканний, але у слідчих органів є досить доказів, то вони можуть подати на парламент питання на зняття недоторканності", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України готує народному депутату Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру у двох епізодах. Один з епізодів - неправдиве декларування відомостей, другий епізод стосується корупційних схем у рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці".

Також РБК-Україна повідомляло, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".