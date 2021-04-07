Рада на следующей неделе работает в усиленном режиме: известна повестка

Следующую неделю Верховная Рада работает в усиленном режиме. В первой половине дня будут проходить пленарные заседания, а после обеда во вторник и четверг - внеочередные.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.
"Всю следующую неделю Верховная Рада работает в усиленном режиме! До обеда - пленарные заседания. После обеда во вторник и четверг - внеочередные заседания", - написала нардеп.
Гришина отметила, что депутаты продолжат рассматривать правки по земельному законопроекту №2194. Кроме того, на внеочередных заседаниях на следующей неделе планируется обсудить следующие проекты:
Напомним, Верховной раде предлагают одобрить законопроект №5308, который предусматривает присоединение Государственного ипотечноего учреждения к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").
РБК-Украина в конце марта сообщало о разрабатываемом в Верховной Раде законопроекта об отзыве народных депутатов. Документ входит в пакет законов о народовластии.
Отметим, первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет закон о всеукраинском референдуме. Глава государства уже не может его ветировать.