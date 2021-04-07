Рада на следующей неделе работает в усиленном режиме: известна повестка

Следующую неделю Верховная Рада работает в усиленном режиме. В первой половине дня будут проходить пленарные заседания, а после обеда во вторник и четверг - внеочередные.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина .

"Всю следующую неделю Верховная Рада работает в усиленном режиме! До обеда - пленарные заседания. После обеда во вторник и четверг - внеочередные заседания", - написала нардеп.

Гришина отметила, что депутаты продолжат рассматривать правки по земельному законопроекту №2194. Кроме того, на внеочередных заседаниях на следующей неделе планируется обсудить следующие проекты: