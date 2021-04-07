Рада наступного тижня працює в посиленому режимі: відомий порядок

Наступний тиждень Верховна Рада працює в посиленому режимі. В першій половині дня проходитимуть пленарні засідання, а після обіду у вівторок і четвер - позачергові.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина .

"Весь наступний тиждень Верховна Рада працює в посиленому режимі! До обіду - пленарні засідання. Після обіду у вівторок і четвер - позачергові засідання", - написала нардеп.

Гришина відзначила, що депутати продовжать розглядати правки по земельному законопроекту №2194. Крім того, на позачергових засіданнях наступного тижня планується обговорити наступні проекти: