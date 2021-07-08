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Рада на следующей неделе планирует два внеочередных заседания

Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада на следующей неделе планирует два внеочередных заседания. Однако сначала "Слуга народа" проведет заседание фракции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от СН Юлию Гришину в Telegram.

"В понедельник планируется заседание фракции. А во вторник и четверг - внеочередные заседания парламента", - рассказала она.

Нардеп добавила, что на заседании фракции нардепы "Слуги народа" хотят обсудить целый ряд законопроектов, в частности, в отношении корпоративного управления в государственных предприятиях.

Напомним, Рада планирует еще несколько раз собираться на внеочередное заседание до окончания текущей сессии. В то же время глава парламента Дмитрий Разумков не исключал проведения заседаний ВР и после закрытия сессии.

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внеочередное заседаниеВерховная радаСлуга народа