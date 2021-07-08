Рада наступного тижня планує два позачергові засідання

Верховна рада наступного тижня планує два позачергових засідання. Однак спочатку "Слуга народу" проведе засідання фракції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від СН Юлію Гришину в Telegram.
"У понеділок планується засідання фракції. А у вівторок і четвер - позачергові засідання парламенту", - розповіла вона.
Нардеп додала, що на засіданні фракції нардепи "Слуги народу" хочуть обговорити цілу низку законопроектів, зокрема, щодо корпоративного управління в державних підприємствах.
Нагадаємо, Рада планує ще декілька разів збиратися на позачергове засідання до закінчення поточної сесії. Водночас глава парламенту Дмитро Разумков не виключав проведення засідань ВР і після закриття сесії.