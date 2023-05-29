UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада скасувала податки на компоненти для виробництва безпілотників

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Парламент звільнив від оподаткування комплектуючі для виробництва та ремонту безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Сьогодні одна з нагальних потреб наших воїнів - безпілотники. Щоб забезпечити армію імпортними та українськими дронами ми ухвалили законопроєкти, які на період дії воєнного стану звільняють від оподаткування компоненти для виробництва та ремонту безпілотних систем", - пояснила Шуляк.

Вона розповіла, що законопроектом № 9275 парламент скасував сплату ПДВ при ввезенні в Україну комплектуючих для безпілотників. А законопроект № 9276 передбачає звільнення від сплати ввізного мита компонентів для виробництва або ремонту безпілотних систем.

"Це допоможе налагодити та масштабувати виробництво безпілотників в Україні для потреб армії та пришвидшить їхнє постачання на фронт. Тож це ще один крок до наближення нашої перемоги", - запевнила нардеп.

Законопроект № 9276, який має стимулювати виробництво БпЛА в Україні, ініційований фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше партія передала 130 млн грн бюджетного фінансування на виробництво ракетних комплексів Стугна-П.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада