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Рада отменила налоги на компоненты для производства беспилотников

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Парламент освободил от налогообложения комплектующие для производства и ремонта беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сегодня одна из неотложных потребностей наших воинов - беспилотники. Чтобы обеспечить армию импортными и украинскими дронами мы приняли законопроекты, которые на период действия военного положения освобождают от налогообложения компоненты для производства и ремонта беспилотных систем", - пояснила Шуляк.

Она рассказала, что законопроектом №9275 парламент отменил уплату НДС при ввозе в Украину комплектующих для беспилотников. А законопроект №9276 предусматривает освобождение от уплаты ввозной пошлины компонентов для производства или ремонта беспилотных систем.

"Это поможет наладить и масштабировать производство беспилотников в Украине для нужд армии и ускорит их поставки на фронт. Это еще один шаг к приближению нашей победы", - заверила нардеп.

Законопроект №9276, который должен стимулировать производство БпЛА в Украине, инициирован фракцией "Слуга народа".

Напомним, ранее партия передала 130 млн грн бюджетного финансирования на производство ракетных комплексов Стугна-П.

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