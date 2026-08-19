Рада схвалила корпоратизацію "СхідГЗК": що далі чекає на підприємство

Шмигаль зазначив, що це дозволить зберегти і розвивати єдине в Україні підприємство, що здійснює видобуток уранової руди та виробництво концентрату природного урану.

Наступний крок після ухвалення закону - приєднання "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" для створення в Україні вертикально інтегрованого холдингу, що контролює увесь технологічний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.