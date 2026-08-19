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Рада схвалила корпоратизацію "СхідГЗК": що далі чекає на підприємство

13:01 19.08.2026 Ср
1 хв
Що передбачає закон про корпоратизацію?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Рада схвалила корпоратизацію "СхідГЗК" (vostgok.com.ua)

Верховна Рада України ухвалила закон про корпоратизацію "Східного гірничо-збагачувального комбінату" ("СхідГЗК").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що це дозволить зберегти і розвивати єдине в Україні підприємство, що здійснює видобуток уранової руди та виробництво концентрату природного урану.

Наступний крок після ухвалення закону - приєднання "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" для створення в Україні вертикально інтегрованого холдингу, що контролює увесь технологічний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.

Нагадаємо, ще у 2019 році Кабінет міністрів України погодив реорганізації державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом його приєднання до державного підприємства НАК "Енергоатом".

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