Рада одобрила корпоратизацию "ВостокГОК": что дальше ждет предприятие

Шмигаль отметил, что это позволит сохранить и развивать единственное в Украине предприятие, производящее добычу урановой руды и производство концентрата природного урана.

Следующий шаг после принятия закона – присоединение "ВосходГОК" к НАЭК "Энергоатом" для создания в Украине вертикально интегрированного холдинга, контролирующего весь технологический цикл: от добычи и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии.