Рада схвалила корпоратизацію "СхідГЗК": що далі чекає на підприємство
Верховна Рада України ухвалила закон про корпоратизацію "Східного гірничо-збагачувального комбінату" ("СхідГЗК").
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
Шмигаль зазначив, що це дозволить зберегти і розвивати єдине в Україні підприємство, що здійснює видобуток уранової руди та виробництво концентрату природного урану.
Наступний крок після ухвалення закону - приєднання "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" для створення в Україні вертикально інтегрованого холдингу, що контролює увесь технологічний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.
Нагадаємо, ще у 2019 році Кабінет міністрів України погодив реорганізації державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом його приєднання до державного підприємства НАК "Енергоатом".