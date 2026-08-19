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Рада одобрила корпоратизацию "ВостокГОК": что дальше ждет предприятие

13:01 19.08.2026 Ср
1 мин
Что предусматривает закон о корпоратизации?
aimg Татьяна Степанова
Рада одобрила корпоратизацию "ВостокГОК": что дальше ждет предприятие Фото: Рада одобрила корпоратизацию "ВостокГОК" (vostgok.com.ua)
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Верховная Рада Украины приняла закон о корпоратизации "Восточного горно-обогатительного комбината" ("ВостокГОК").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Шмигаль отметил, что это позволит сохранить и развивать единственное в Украине предприятие, производящее добычу урановой руды и производство концентрата природного урана.

Следующий шаг после принятия закона – присоединение "ВосходГОК" к НАЭК "Энергоатом" для создания в Украине вертикально интегрированного холдинга, контролирующего весь технологический цикл: от добычи и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии.

Напомним, еще в 2019 году Кабинет министров Украины согласовал реорганизацию государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" путем его присоединения к государственному предприятию НАК "Энергоатом".

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