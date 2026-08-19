Рада одобрила корпоратизацию "ВостокГОК": что дальше ждет предприятие
Верховная Рада Украины приняла закон о корпоратизации "Восточного горно-обогатительного комбината" ("ВостокГОК").
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
Шмигаль отметил, что это позволит сохранить и развивать единственное в Украине предприятие, производящее добычу урановой руды и производство концентрата природного урана.
Следующий шаг после принятия закона – присоединение "ВосходГОК" к НАЭК "Энергоатом" для создания в Украине вертикально интегрированного холдинга, контролирующего весь технологический цикл: от добычи и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии.
Напомним, еще в 2019 году Кабинет министров Украины согласовал реорганизацию государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" путем его присоединения к государственному предприятию НАК "Энергоатом".