Бюджетний комітет оновив зміни для законопроекту про військовий "ПДФО": який розподіл

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України оновив цього ранку схвалені напередодні зміни до рекомендованого до другого читання проекту закону № 10037 з військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та акцизу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову Бюджетної комісії народного депутата Роксолану Підласу .

"З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військове ПДФО" спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)", - розповіла вона.

Крім того, з 1 січня і по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано режим воєнного стану - "військове ПДФО" розподіляється у таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

"Всі інші параметри законопроект рекомендуються залишити без змін", - додала Підласа.

Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram, у Бюджетному комітеті за таке оновлення проекту закону проголосували 22 члени, і ще двоє - утрималися.

"Залишилась норма, що забирають 100%, але змінюється пропорція як використовуються ці гроші вже в рамках загального бюджету. Єдине що, з нового року 10% - буде потім прямо спрямовано військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО", - розповів нардеп.

Крім того, у законопроекті залишається ретроспективна норма щодо 1 жовтня 2023 року.

"Ось це важлива частина: Комітет з питань оборони погоджує напрями використанням "військового ПДФО", які надійдуть до ДСЗІ та Мінстратегпрому", - каже Железняк.

Він також висловив сумніви, що в Раді це "суттєво спростить розгляд поправок у залі, а їх там уже буде 910 поправок".

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

Учора, 5 жовтня, Комітет з питань бюджету ВРУ схвалив до другого читання законопроект щодо "військового ПДФО" та акцизу, до якого були внесені зміни.