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Рада за крок від заборони феєрверків по всій Україні

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 13:43
Рада за крок від заборони феєрверків по всій Україні Фото: феєрверки заборонять по всій Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів. Документ за основу підтримали 250 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.

Проектом закону №7438. пропонується заборонити використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ.

Крім того, встановлюється вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

Раніше феєрверки заборонили в Полтавській області, Одесі та Києві.

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