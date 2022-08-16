Рада за крок від заборони феєрверків по всій Україні

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів. Документ за основу підтримали 250 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram .

Проектом закону №7438. пропонується заборонити використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард, окрім феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ.

Крім того, встановлюється вікове обмеження щодо їх купівлі (16 років).