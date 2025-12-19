Рада сфокусується на регулюванні нікотинових паучів, щоб уникнути податкових втрат на 25 млрд грн

Депутати сфокусуються у ньому на питанні регулювання нікотинових паучів замість запровадження надмірно жорсткого регулювання тютюнових виробів, яке може призвести до ризиків переходу бізнесу в тіньовий сектор.

"Я хотів би внести пропозицію - дати десятиденний термін для узгодження всіх зауважень (до законопроєкту №14110-д, - ред.), які сьогодні були. Були слушні зауваження, що ми в цей закон додали те, що не стосується паучів", - зазначив під час засідання голова комітету Михайло Радуцький.

Він наголосив, що пріоритетом має бути повна заборона вживання паучів дітям та запровадження граничних норм вмісту нікотину відповідно до стандартів ЄС.

Михайло Радуцький запропонував ініціаторці законопроєкту Ладі Булах запросити для доопрацювання документу авторів п’ятьох альтернативних законопроєктів .

За словами народного депутата Ігоря Кривошеєва, автори альтернативних законопроектів не були долучені до погодження законопроєкту №14110-д підкомітетом з питань забезпечення епідемічної безпеки комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, яких очолює Лада Булах.

Під час обговорення народні депутати висловили застереження щодо ризику переходу бізнесу в тіньовий сектор у разі надмірно жорсткого регулювання нікотиновмісної продукції.

Голова комітету з питань здоров'я нації підтримав ініціативу депутатів запросити на засідання комітету представників податкового комітету, митниці, правоохоронних органів для глибшого розуміння ситуації на ринку.

Наступне обговорення законопрєкту №14110-д заплановане комітетом 27 грудня.