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Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 10:29
Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят Фото: Рада сегодня соберется на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины соберется 17 декабря на внеочередное заседание. Нардепы рассмотрят вопрос отсрочки применения кассовых аппаратов малым бизнесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

Речь идет о законопроекте №6376.

"По требованию 155 народных депутатов, сегодня будет созвано внеочередное заседание для рассмотрения вопроса отсрочки применения РРО малым бизнесом", - сообщил Качура.

Отметим, в Украине проходили ряд протестов малых предпринимателей, требовавших от парламентариев принятия законопроекта №6376, предусматривающего отсрочку на один год до 1 января 2023 года расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

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