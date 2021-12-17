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Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: що розглянуть

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 10:29
Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: що розглянуть Фото: Рада сьогодні збереться на позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України збереться 17 грудня на позачергове засідання. Нардепи розглянуть питання відстрочки застосування касових апаратів малим бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

Йдеться про законопроект №6376.

"На вимогу 155 народних депутатів, сьогодні буде скликано позачергове засідання для розгляду питання відстрочки застосування РРО малим бізнесом", - повідомив Качура.

Зазначимо, в Україні проходили ряд протестів малих підприємців, які вимагали від парламентаріїв прийняття законопроекту №6376, що передбачає відстрочку на один рік до 1 січня 2023 року розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку.

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