Рада сегодня рассмотрит законопроект о правовом статусе пропавших без вести

Рада также рассмотрит усиление госгарантий для горных населенных пунктов

Верховная рада Украины на пленарном заседании 11 июля 2018 года рассмотрит законопроект о правовом статусе пропавших без вести. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Как следует из повестки дня, нардепы начнут заседание с проектов постановлений о назначении именных стипендий для талантливых молодых ученых, а также о присуждении премии Верховной рады молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2017 год.

В первом чтении Рада рассмотрит изменения в некоторые законы относительно усиления государственных гарантий для горных и высокогорных населенных пунктов, изменения в закон о высшем образовании, изменения в некоторые законодательные акты относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта об изменениях в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада планирует внести изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.