Рада сьогодні розгляне законопроект про правовий статус зниклих безвісти

Рада також розгляне посилення держгарантій для гірських населених пунктів

Верховна рада України на пленарному засіданні 11 липня 2018 року розгляне законопроект про правовий статус зниклих безвісти. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Як випливає з порядку денного, нардепи почнуть засідання з проектів постанов про призначення іменних стипендій для талановитих молодих учених, а також про присудження премії Верховної ради молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік.

В першому читанні Рада розгляне зміни до деяких законів щодо посилення державних гарантій для гірських і високогірних населених пунктів, зміни до закону про вищу освіту, зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення доступу захисника до особи, як має право на захист.

Крім того, планується розгляд законопроекту про зміни до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада планує внести зміни в Земельний кодекс для протидії рейдерству.