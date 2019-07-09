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ЕС настаивает на восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение

Новости » Политика    09.07.2019 - 02:50
ЕС настаивает на восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение
Фото: Юнкер, Туск (UATV)

На Саммите Украина-ЕС обсудили необходимость независимой работы антикоррупционных органов

Европейский союз настаивает на необходимости восстановления в Украине криминальной ответственности за незаконное обогащение. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в совместном коммюнике участников саммита, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел.

В частности, стороны договорились о важности ускорения усилий в борьбе с коррупцией, в том числе в течение текущего избирательного года.

"Мы приветствовали назначение судей Высшего антикоррупционного суда и прогресс в приближении начала его работы. Мы договорились о неотложной необходимости восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение и обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всех антикоррупционных учреждений", - указано в совместном заявлении президента Европейского совета Дональда Туск и президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Напомним, Верховная рада Украины 6 июня отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об ответственности за незаконное обогащение. В частности, нардепы не смогли включить соответствующий законопроект в повестку дня.

 

 

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