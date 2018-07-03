Рада сегодня рассмотрит законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Законопроект о Нацбюро финансовой безопасности планируют рассмотреть в первом чтении

Верховная рада Украины сегодня, 3 июля 2018 года, рассмотрит законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Об этом свидетельствует повестка заседания, опубликованная на сайте парламента.

Так, сегодня нардепы рассмотрят в первом чтении законопроект "О Национальном бюро финансовой безопасности".

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы защиты прав детей, сохранения украинских лесов, урегулирования деятельности Украинского культурного фонда, информационной политики, инвестиционной привлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики, налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств, ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, изменения системы управления учреждениями высшего образования.

Кроме того, нардепы сегодня планируют ратифицировать соглашения с Финляндией о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Также парламентарии рассмотрят законопроекты о рынках капитала и организованных товарных рынках, относительно основ социальной защиты заложников, о пенитенциарной системе, об Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада на этой неделе рассмотрит пять необходимых для сотрудничества с ЕС законопроектов.