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Рада сьогодні розгляне законопроект про Нацбюро фінансової безпеки

НовиниПолітика    03.07.2018 - 09:48
Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

Законопроект про Нацбюро фінансової безпеки планують розглянути у першому читанні

Верховна рада України сьогодні, 3 липня 2018 року, розгляне законопроект про Національне бюро фінансової безпеки України. Про це свідчить порядок денний засідання, опублікований на сайті парламенту.

Так, сьогодні нардепи розглянуть у першому читанні законопроект "Про Національне бюро фінансової безпеки України".

Крім того, парламентарі розглядатимуть питання захисту права дитини, збереження українських лісів, врегулювання діяльності Українського культурного фонду, інформаційної політики, інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики, оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, ввезення транспортних засобів на митну територію України, зміни системи управління закладами вищої освіти.

Крім того, нардепи сьогодні планують ратифікувати угоди з Фінляндією про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи".

Також парламентарі розглянуть законопроекти про ринки капіталу та організовані товарні ринки, щодо основ соціального захисту заручників, про пенітенціарну систему, про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада цього тижня розгляне п'ять необхідних для співпраці з ЄС законопроектів.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: фінанси, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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