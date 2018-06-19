Рада сегодня рассмотрит законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Парламент также рассмотрит ряд вопросов развития культуры

Верховная рада Украины сегодня, 19 июня, рассмотрит законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Кроме того, в повестке дня значится ряд вопросов развития культуры, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые касаются усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов.

Также нардепы рассмотрят изменения в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству, законопроект о частной детективной (розыскной) деятельности и о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.

Напомним, ранее сообщалось, что Раде предлагают ввести новую модель налогообложения легковых автомобилей.