Рада сьогодні розгляне законопроект про Нацбюро фінансової безпеки

Парламент також розгляне низку питань розвитку культури

Верховна рада України сьогодні, 19 червня, розгляне законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Крім того, у порядку денному значиться низка питань розвитку культури, а також зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, що стосуються посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів.

Також нардепи розглянуть зміни до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству, законопроект про приватну детективну (розшукову) діяльність і про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Раді пропонують ввести нову модель оподаткування легкових автомобілів.