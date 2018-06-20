Рада сегодня рассмотрит законопроект о нацбезопасности

На сегодня также запланирована ратификация ряда международных соглашений

Верховная рада Украины сегодня на пленарном заседании во втором чтении рассмотрит проект закона о национальной безопасности. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в Уголовный кодекс относительно освобождения судей от уголовной ответственности, а также изменения в закон о высшем образовании.

Отметим, на сегодня запланирована также ратификация ряда международных соглашений.

Напомним, ранее профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон о национальной безопасности во втором чтении. До этого глава представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что принятие закона о нацбезопасности предоставит альянсу понимание структуры правоохранительных органов в стране.