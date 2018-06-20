Рада сьогодні розгляне законопроект про нацбезпеку

На сьогодні також заплановано ратифікацію ряду міжнародних угод

Верховна рада України сьогодні на пленарному засіданні в другому читанні розгляне проект закону про національну безпеку. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Крім того, нардепи планують розглянути внесення змін до Кримінального кодексу щодо звільнення суддів від кримінальної відповідальності, а також зміни до закону про вищу освіту.

Зазначимо, на сьогодні заплановано також ратифікацію ряду міжнародних угод.

Нагадаємо, раніше профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон про національну безпеку у другому читанні. До цього глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков наголосив, що ухвалення закону про нацбезпеку надасть альянсу розуміння структури правоохоронних органів в країні.