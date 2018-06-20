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Рада сьогодні розгляне законопроект про нацбезпеку

НовиниПолітика    20.06.2018 - 09:19
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

На сьогодні також заплановано ратифікацію ряду міжнародних угод

Верховна рада України сьогодні на пленарному засіданні в другому читанні розгляне проект закону про національну безпеку. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Крім того, нардепи планують розглянути внесення змін до Кримінального кодексу щодо звільнення суддів від кримінальної відповідальності, а також зміни до закону про вищу освіту.

Зазначимо, на сьогодні заплановано також ратифікацію ряду міжнародних угод.

Нагадаємо, раніше профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон про національну безпеку у другому читанні. До цього глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков наголосив, що ухвалення закону про нацбезпеку надасть альянсу розуміння структури правоохоронних органів в країні.

 

Рада почне розгляд проекту про нацбезпеку у середу після блоку ратифікацій
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Служба безпеки України, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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