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Комитет предлагает ВР во вторник рассмотреть закон о реформе ГПУ

Новости » Политика    09.09.2019 - 13:46
Комитет предлагает ВР во вторник рассмотреть закон о реформе ГПУ
Фото: Денис Монастырский (facebook.com)

Сегодня комитет должен принять решение по данному законопроекту

В комитете предлагают рассмотреть законопроект президента Украины Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры в пленарный вторник, 10 сентября. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

В понедельник комитет рассмотрит данный проект закона.

"Сегодня в 16:00 будет рассмотрен еще один законопроект №1032, определенный президентом как неотложный. А именно "о внесении изменений в некоторые законодательные акты о первоочередных мерах по реформе прокуратуры". Это важный документ, который мы сегодня рассмотрим на комитете. Также просим включить в повестку дня - на ближайшие дни рассмотрения. Предлагаем на вторник", - заявил Монастырский.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики принял решение по законопроекту №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины: законопроект соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупциогенных факторов. "Мы рекомендуем ВРУ принять за основу этот законопроект. Ставлю на голосование", - отметили в комитете.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский предложил Верховной раде провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий проект закона он зарегистрировал в Раде 29 августа.

Так, новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что законопроект №1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами. По словам главы ГПУ, законопроект позволит зайти в систему "другим людям, которые не являются прокурорами".

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