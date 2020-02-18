Рада сегодня рассмотрит закон об открытии рынка земли

Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об открытии рынка земли. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Кроме того, нардепы проголосуют за включение в повестку дня законопроекта президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, законопроект о нацбезопасности, а также во втором чтении законопроект о предотвращении коррупции.

Напомним, Рада пытается принять закон об открытии рынка земли еще с прошлой пленарной недели.

Тогда президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам фракции СН с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня. Впрочем, из-за большого количества правок председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия спрогнозировал, что этот закон примут не ранее 16-17 апреля.

Кроме того, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.

В частности, Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. При этом некоторые депутаты блокировали президиум Верховной рады.