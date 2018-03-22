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Рада сегодня рассмотрит вопросы строительства

НовостиПолитика    22.03.2018 - 09:05
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент также сегодня может снять неприкосновенность с Надежды Савченко

Верховная рада Украины на пленарном заседании 22 марта 2018 года в первом чтении рассмотрит ряд вопросов строительства и градостроительства. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, нардепы рассмотрят изменения в некоторые законы относительно запрета взыскания и наложение ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов; проект закона об основных требованиях к сооружениям, а также условиях размещения на рынке строительных изделий; изменения в некоторые законодательные акты относительно объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости.

Кроме того, парламент рассмотрит ратификацию изменений в финансовое соглашение по  строительству высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ровенская АЭС - Киевская между Украиной и Европейским инвестиционным банком, а также изменений в финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ по строительству воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская.

Отметим, сегодня парламент также может проголосовать за снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Рады саботировал рассмотрение президентского законопроекта "О нацбезопасности".  

 

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Темы: Заседание Рады    Теги: Верховная Рада
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