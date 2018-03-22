Рада сьогодні розгляне питання будівництва

Парламент також сьогодні може зняти недоторканність з Надії Савченко

Верховна рада України на пленарному засіданні 22 березня 2018 року в першому читанні розгляне ряд питань будівництва та містобудування. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Зокрема, нардепи розглянуть зміни до деяких законів щодо заборони стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів; проект закону про основні вимоги до споруд, а також умов розміщення на ринку будівельних виробів; зміни до деяких законодавчих актів щодо об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості

Крім того, парламент розгляне ратифікацію змін до фінансової угоди щодо будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком, а також змін до фінансової угоди між Україною та ЄІБ щодо будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська.

Зазначимо, сьогодні парламент може проголосувати за зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Ради саботував розгляд президентського законопроекту "Про нацбезпеку".