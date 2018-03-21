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Интервью

Комитет Рады саботировал рассмотрение президентского законопроекта "О нацбезопасности"

НовостиПолитика    21.03.2018 - 16:07
Фото: Дмитрий Тымчук (РБК-Украина)
Фото: Дмитрий Тымчук (РБК-Украина)

Из 18 членов комитета присутствовали лишь 8

Народные депутаты Украины, которые входят в комитет Верховной Рады (ВР) по нацбезопасности и обороне, не пришли на заседание комитета по рассмотрению президентского законопроекта "О национальной безопасности Украины". Об этом сообщил член комитета Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Отмечается, что заседание комитета по нацбезопасности и обороне должно было состояться в среду, 21 марта, в 15:00.

"Только что заседание комитета ВР по нацбезопасности и обороне было сорвано. Фактически впервые за 3,5 года работы Рады нынешнего созыва депутаты-члены комитета массово проигнорировали важнейшее заседание - должен был быть рассмотрен и подготовлен к первому чтению (на завтра) президентский законопроект "О национальной безопасности Украины", - отметил Тымчук.

Он добавил, что из 18 членов комитета присутствовали лишь 8. Из-за отсутствия кворума комитет не смог провести заседание. Тымчук сообщил, что позавчера, в понедельник 19 марта, внеочередное заседание комитета по этой же теме также было сорвано, и тоже из-за отсутствия кворума.

"Этот документ - из Топ-5 (если не Топ-3) самых важных для страны законопроектов за последний год. И такой, принятие которого давно ждут наши партнеры из стран НАТО. Учитывая эти факты, можно смело говорить о саботаже. Иначе ситуацию не назвать", - заявил Тымчук.

 

Только что заседание Комитета ВР по нацбезопасности и обороне было сорвано. Фактически впервые за 3,5 года работы Рады...

Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

Напомним, 28 февраля 2018 года законопроект о нацбезопасности поступил в Верховную раду Украины.

Позже стало известно, что ряд положений зарегистрированного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта "О национальной безопасности Украины" противоречит практикам Евросоюза и НАТО.

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Теги: Служба безопасности Украины
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