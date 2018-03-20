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Рада сьогодні розгляне питання промислової політики і підприємництва

НовиниПолітика    20.03.2018 - 08:28
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент розгляне законопроект про захист українських експортерів

Верховна рада України на пленарному засіданні 20 березня розгляне питання промислової політики і підприємництва. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Зокрема, нардепи розглянуть зміни до деяких законів щодо збереження лісів та запобігання незаконного вивезення необроблених лісоматеріалів; зміни щодо технічних регламентів та оцінки відповідності; зміни у зв'язку з прийняттям закону україни "Про стандартизацію"; законопроект "На захист українських експортерів!" (зміни до закону "Про зовнішньоекономічну діяльність")

Крім того, нардепи розглянуть зміни до Бюджетного кодексу щодо середньострокового бюджетного планування, а також до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками.

Також у Раді планують прийняти постанову про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада може прийняти проект про невизнання легітимності виборів президента Російської Федерації.

 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Темы: Засідання Ради    Теги: Верховна Рада
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