Рада сьогодні розгляне питання промислової політики і підприємництва

Верховна рада України на пленарному засіданні 20 березня розгляне питання промислової політики і підприємництва. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Зокрема, нардепи розглянуть зміни до деяких законів щодо збереження лісів та запобігання незаконного вивезення необроблених лісоматеріалів; зміни щодо технічних регламентів та оцінки відповідності; зміни у зв'язку з прийняттям закону україни "Про стандартизацію"; законопроект "На захист українських експортерів!" (зміни до закону "Про зовнішньоекономічну діяльність")

Крім того, нардепи розглянуть зміни до Бюджетного кодексу щодо середньострокового бюджетного планування, а також до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками.

Також у Раді планують прийняти постанову про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада може прийняти проект про невизнання легітимності виборів президента Російської Федерації.