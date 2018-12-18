Рада сегодня рассмотрит вопросы нацбезопасности и обороны

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы также планируют рассмотреть проект об адвокатуре

Верховная рада Украины на пленарном заседании 18 декабря рассмотрит вопросы национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Сообщается, что Рада рассмотрит изменения в КУоАП и Уголовный кодекс относительно ответственности за незаконное ношение военной формы и государственных наград, изменения в некоторые законы относительно военных стандартов, инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы. Кроме того, в повестку дня могут внести продление моратория на продажу земли.

Также планируется принять постановление об обеспечении беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2019 года, рассмотреть законопроект о частной детективной деятельности, о таможенном тарифе Украины, о противодействии буллингу в школах и законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроекты о переименовании церквей уже готовы к рассмотрению в Раде.

Вчера также сообщалось, что Рада продлит мораторий на продажу земли в четверг.