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Рада сегодня рассмотрит вопросы нацбезопасности и обороны

Новости » Политика    18.12.2018 - 08:44
Рада сегодня рассмотрит вопросы нацбезопасности и обороны
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы также планируют рассмотреть проект об адвокатуре

Верховная рада Украины на пленарном заседании 18 декабря рассмотрит вопросы национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Сообщается, что Рада рассмотрит изменения в КУоАП и Уголовный кодекс относительно ответственности за незаконное ношение военной формы и государственных наград, изменения в некоторые законы относительно военных стандартов, инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы. Кроме того, в повестку дня могут внести продление моратория на продажу земли.

Также планируется принять постановление об обеспечении беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2019 года, рассмотреть законопроект о частной детективной деятельности, о таможенном тарифе Украины, о противодействии буллингу в школах и законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроекты о переименовании церквей уже готовы к рассмотрению в Раде.

Вчера также сообщалось, что Рада продлит мораторий на продажу земли в четверг.

 

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