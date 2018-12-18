Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки та оборони

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи також планують розглянути проект про адвокатуру

Верховна рада України на пленарному засіданні 18 грудня розгляне питання національної безпеки і оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Повідомляється, що Рада розгляне зміни до КУпАП та Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконне носіння військової форми і державних нагород, зміни до деяких законів щодо військових стандартів, інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону. Крім того, до порядку денного можуть внести продовження мораторію на продаж землі.

Також планується прийняти постанову про забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ у передвиборний період 2019 року, розглянути законопроект про приватну детективну діяльність, про митний тариф України, про протидію булінгу в школах і законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроекти про перейменування церков вже готові до розгляду в Раді.

Вчора також повідомлялося, що Рада продовжить мораторій на продаж землі в четвер.