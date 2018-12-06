ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Рада сегодня рассмотрит вопросы нацбезопасности и обороны

Новости » Политика    06.12.2018 - 08:44
Рада сегодня рассмотрит вопросы нацбезопасности и обороны
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент сегодня рассмотрит законопроект о прилегающей зоне

Верховная рада Украины на пленарном заседании 6 декабря рассмотрит вопросы национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.  

В частности, нардепы рассмотрят изменения в закон о статусе ветеранов войны по усилению соцзащиты борцов за независимость Украины в XX веке, законопроект о прилегающей зоне и противоминной деятельности. Также парламент намерен внести изменения в некоторые законы относительно импорта продукции оборонного назначения, защиты информационного пространства и противодействия России в информационной сфере.

Кроме того, в повестке дня значится ратификация соглашения с Нидерландами о продлении работы Международной миссии защиты расследования до 1 августа 2019 года. Также нардепы могут заслушать отчет следственной комиссии о расследовании фактов хищения в армии с 2004 по 2017 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент 6 декабря может рассмотреть законопроект о выборах в объединенных территориальных общинах в тех областях, где объявлено военное положение.

Отметим, накануне спикер Рады Андрей Парубий подписал законопроект о государственном бюджете на 2019 год.

 

Рада объявила Куяльницкий лиман курортом госзначения
Темы: Заседание Рады
Новости Украины Служба безопасности УкраиныоборонаВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь